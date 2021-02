Governo: esecutivo Draghi al lavoro, Orlando convoca parti sociali, Bianchi "vogliamo scuola in presenza" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani intanto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, sarà a Bruxelles dove parteciperá alla sua prima riunione dell'Eurogruppo. Sempre per domani è previsto il passaggio di consegne tra Giuseppe Provenzano e la ministra per il Sud, Mara Carfagna. Draghi, che è al lavoro sul discorso programmatico da presentare al Parlamento, chiederá la fiducia mercoledì, 17 febbraio, al Senato e giovedì alla Camera. Nei prossimi 10 giorni, poi, oltre ad occuparsi del decreto sugli spostamenti in scadenza il 25, il governo dovrà presentare la nuova squadra di viceministri e sottosegretari. (Rin)