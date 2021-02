Governo Draghi al lavoro. Orlando convoca le parti sociali, Bianchi punta sulla scuola in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi è già all'opera. In attesa di incassare la fiducia al Senato e alla Camera, i ministri del nuovo esecutivo iniziano a muovere i primi passi. Il primo è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha incontrato in videoconferenza le parti sociali. Durante questo primo incontro istruttorio, per avviare l'interlocuzione sulle questioni più urgenti, il neo ministro ha ribadito ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri l'attenzione che il governo ripone sul mondo del lavoro. "Nell’incontro abbiamo ribadito la necessità di prorogare il blocco dei licenziamenti, dando continuità alla cassa Covid e incentivando anche i contratti di solidarietà e di espansione in alternativa ai licenziamenti. Il decreto ristori deve inoltre coprire con le indennità tutte le forme di lavoro già tutelate dai precedenti decreti e chi ne è rimasto escluso, prevedendo anche l’intervento di proroga di Naspi e Discoll, tutto ciò includendo anche i settori", ha detto Maurizio Landini, segretario generale Cgil.Per la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, è stato un incontro positivo ed un segnale importante di attenzione nei confronti delle parti sociali, in particolare del sindacato. "Abbiamo espresso al ministro Orlando che le cose da fare sono tante e che si può immediatamente lavorare insieme sulle gravi emergenze oggi presenti nel mondo del lavoro. Occorre - ha spiegato - accelerare la proroga della cassa covid ed il blocco dei licenziamenti, coprire nel prossimo decreto ristori i lavoratori precari ed atipici che erano rimasti fuori dai precedenti provvedimenti, aprire immediatamente i tavoli per la rivisitazione degli ammortizzatori sociali per dare le giuste tutele ai quei lavoratori oggi esclusi. Nello stesso tempo - ha aggiunto - occorre subito avviare il confronto sul rilancio delle politiche attive del lavoro, oggi praticamente assenti nel nostro paese, con l’obiettivo di costruire una sinergia tra i centri pubblici per l’impiego e le strutture private, in un rapporto nuovo tra territorio, scuola, università ed imprese". Blocco dei licenziamenti e proroga degli ammortizzatori sociali è quanto chiesto anche dalla Uil con il segretario Pierpaolo Bombardieri. "Abbiamo la necessità di affrontare una riforma degli ammortizzatori senza cambiare le regole in corso. Abbiamo poi sottolineato la necessità di politiche attive, qualificazione professionale, rafforzare i centri per l'impiego e recuperare i navigator. Tra le emergenza anche il lavoro al sud", ha sottolineato il segretario Uil.Non perde tempo nemmeno il neo ministro all'Istruzione, Patrizio Bianchi, già rettore dell'Università di Ferrara, che al Gr1 Rai ha detto: "In questo periodo le scuole dell'obbligo sono già in presenza, per i più grandi dobbiamo vedere come sta andando la pandemia, dobbiamo evitare una terza ondata e bisogna essere molto cauti, ma tutti stiamo lavorando perché la scuola possa tornare in presenza quanto prima". Alla domanda sulla possibilità di recuperare qualche settimana di scuola a giugno, Bianchi ha risposto: "E' presto, stiamo lavorando, da subito, ma dobbiamo sentire tutte le voci della scuola come sempre fatto". "I nostri ragazzi - ha aggiunto - avranno lacune solo se noi non saremo in grado, tutti assieme, di riporre la scuola al centro dello sviluppo italiano, su questo il presidente Draghi è stato molto chiaro, la scuola è strumento fondamentale per lo sviluppo, quindi il problema non è recuperare qualcosa qua e là, ma di riporre la scuola al centro dello sviluppo italiano", ha spiegato il ministro.Domani intanto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, sarà a Bruxelles dove parteciperá alla sua prima riunione dell'Eurogruppo. Sempre per domani è previsto il passaggio di consegne tra Giuseppe Provenzano e la ministra per il Sud, Mara Carfagna. Draghi, che è al lavoro sul discorso programmatico da presentare al Parlamento, chiederá la fiducia mercoledì, 17 febbraio, al Senato e giovedì alla Camera. Nei prossimi 10 giorni, poi, oltre ad occuparsi del decreto sugli spostamenti in scadenza il 25, il governo dovrà presentare la nuova squadra di viceministri e sottosegretari. (Rin)