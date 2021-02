Milano: Mascaretti (Fd'I), non riattivare Area C, Area B e parcheggi fino a immunità di gregge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerando il rischio per la salute e per l'economia di nuovi picchi di contagi, occorre che il sindaco Sala non riattivi il pagamento di Area C, Area B e dei parcheggi almeno fino a che non sarà dichiarato ufficialmente raggiungimento dell'immunità di gregge". È quanto propone in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Purtroppo in passato l'amministrazione in carica ha tardato troppo a darci retta e il disincentivo all'utilizzo dell'auto ha certamente contribuito significativamente ad affollare i mezzi pubblici nelle ore di punta quando peraltro il Comune non aveva adeguatamente potenziato il trasporto pubblico nelle ore di punta", aggiunge Mascaretti. "Ora per non peggiorare la situazione la richiesta non contrattabile che pongo alla Giunta Sala è quella di bloccare la politica di restringimento delle carreggiate e di riduzioni dei parcheggi che portano allo stesso obiettivo - disincentivare all'utilizzo dell'auto privata - e comportano le stesse responsabilità per l'eventuale esposizione dei cittadini a maggiori rischi. L'Amministrazione - conclude l'esponente di Fd'I - deve ripristinare la fluidità del traffico e agevolare l'utilizzo dell'auto privata che resta senza dubbio un mezzo per contenere la diffusione del Covid".(com)