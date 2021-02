Covid: assessore Lazio, domani al via vaccini per forze dell'ordine, platea 40 mila operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio partono domani le vaccinazioni anti Covid under 55 anni per le forze dell'ordine e di polizia, in coordinamento con le prefetture. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, spiegando che "la platea interessata è di oltre 40 mila operatori. Si parte a Roma e in tutte le province". A tal proposito, in un Twitter della Prefettura di Roma si legge: "sempre accanto a chi ci sta vicino, la Prefettura di Roma con la Regione Lazio insieme per le prime vaccinazioni Astrazeneca a operatori under 55 di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e vigili del fuoco. Da domani oltre 800 dosi/die, in aumento nei prossimi giorni per agenti di polizie locali, in 5 hub della provincia".(Rer)