Spagna: in carcere due agenti in carcere per violento pestaggio di un uomo a Linares

- Il Tribunale di Linares, in Spagna, ha disposto la custodia cautelare in carcere per due poliziotti fuori servizio, un vice ispettore ed un agente della Polizia nazionale, arrestati per un violento pestaggio nei confronti di un uomo che si è verificato due giorni fa. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Confidencial", le immagini del pestaggio, avvenuto davanti alla figlia 14enne della vittima e riprese da un passante, hanno fatto il giro della Spagna provocando grande indignazione. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale San Agustin de Linares con ferite al naso e alla cornea, e anche la ragazza ha riportato lievi contusioni. Poco dopo, un totale di 13 persone, due delle quali minorenni, sono state arrestate per i disordini seguiti alle proteste da parte di alcuni cittadini di Linares, ma tutte sono state provvisoriamente rilasciate nelle prime ore del mattino di ieri. (Spm)