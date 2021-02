Argentina: cordoglio presidente Fernandez per morte Menem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha espresso su Twitter il suo cordoglio per la morte dell’ex presidente Carlos Saul Menem. “Con profonda tristezza ho appreso della morte di Carlos Saul Menem. Sempre eletto in democrazia, è stato governatore di La Rioja, presidente della nazione e senatore nazionale. Nella dittatura è stato perseguitato e imprigionato. Tutto il mio affetto va a Zulema, Zulemita e tutti coloro che lo piangono oggi”, ha scritto Fernandez, porgendo le condoglianze in particolare alla prima moglie e alla figlia del defunto politico. Menem è morto oggi a 90 anni a Buenos Aires nella clinica Los Arcos, dove era ricoverato per un’infezione alle vie urinarie. (Abu)