Covid: assessore Lazio, dal primo marzo vaccini Astrazeneca da medici di famiglia

- Nel Lazio dal primo marzo al via vaccini anti Covid Astrazeneca da parte dei medici di famiglia. Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Accordo con tutti i medici di medicina generale che sono stati tutti vaccinati e immunizzati, si parte dal primo marzo con il vaccino Astrazeneca per la classe 1966 - spiega l'assessore -. con le dosi a disposizione si possono fare ogni mese due classi di età pari a 180 mila assistiti, ma la potenzialità è superiore di almeno cinque volte, basti pensare che nella campagna antinfluenzale in poco più di due mesi i medici di medicina generale hanno vaccinato oltre 1 milione e 600 mila assistiti. Questo - conclude l'assessore - significa che se avessimo le dosi a disposizione potremmo vaccinare circa 30 mila assistiti al giorno". (Rer)