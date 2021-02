Governo: Fratoianni (FI), molto delusi, esecutivo più di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo atteso, senza pregiudizi, di vedere la squadra di governo. Ma siamo molto delusi. Questo non è il governo dei migliori, è un governo più di destra e che rischia di portare indietro le lancette dell'orologio del Paese." Lo afferma a conclusione dei lavori dell'assemblea nazionale di SI Nicola Fratoianni. Nel pomeriggio l'assemblea, con 122 favorevoli, 16 contrari, 4 astenuti, ha approvato la relazione del segretario che chiedeva ai propri parlamentari di votare contro la fiducia a Mario Draghi. "Oggi più che mai dobbiamo proteggere chi è più debole dentro questa crisi. Per farlo continueremo a farlo in Parlamento e fuori, rilanciando l'alleanza fra il Pd, il M5S, e le forze della sinistra e dell'ambientalismo", ha aggiunto. "Non condividiamo la scelta di sostenere questo governo, ma continueremo a lavorare per una coalizione che dia un'alternativa al Paese". (Rin)