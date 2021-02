Egitto: Covid, governo potrebbe firmare contratto per produzione vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto firmerà un contratto con AstraZeneca nel prossimo periodo per produrre il vaccino contro il Covid-19 a livello nazionale. Lo riporta il quotidiano egiziano “Shorouk” citando un funzionario del ministero della Salute al quotidiano "Shorouk". Le indiscrezioni sono state diffuse dopo che la holding egiziana per biofarmaci e vaccini (Vacsera) ha soddisfatto i preparativi richiesti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la produzione di vaccini in Egitto. "Il ministero della Salute sta lavorando, allo stesso tempo, sul vaccino egiziano che è attualmente nella fase 2 di sperimentazione clinica", ha detto il funzionario del ministero. "La fase 2 di sperimentazione clinica del vaccino egiziano dovrebbe essere completata entro pochi mesi", ha continuato il funzionario citato dal quotidiano egiziano.(Cae)