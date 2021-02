Francia: ministro dell'Interno annuncia scioglimento gruppo di estrema destra Generation Identitaire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha avviato un processo per sciogliere l'attività del movimento di estrema destra Generation Identitaire, noto per la sua posizione ostile nei confronti dei migranti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. “Abbiamo avviato il processo di scioglimento della Generation Identitaire. Questa organizzazione ha ora 10 giorni per rispondere”, ha scritto Darmanin su Twitte. Il mese scorso il ministro aveva preannunciato la possibilità di mettere al bando l'organizzazione alla luce di azioni anti-migranti intraprese sulle Alpi e sui Pirenei. Secondo i resoconti dei media, i membri del gruppo di estrema destra sono arrivati al confine con la Spagna per impedire ai migranti di entrare in Francia.(Frp)