Milano: De Corato (Fd'I) su mercatini v.le Puglie, senza presidi fissi forze dell'ordine ambulanti abusivi sono tornati

- "Dopo la tregua di domenica scorsa, questa mattina gli ambulanti abusivi sono tornati nella zona dei mercatini di viale Puglie-piazzale Cuoco-viale Molise. Le forze dell'ordine sono intervenute ma il risultato è stato soltanto di allontanare temporaneamente gli ambulanti che sono poi ritornati o si sono posizionati più in là con la loro mercanzia di dubbia provenienza". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Milano per Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato commentando la presenza di ambulanti abusivi nella zona di viale Puglie-piazzale Cuoco-viale Molise. Per l'assessore regionale, "c'è un unico modo per impedire questo scempio: le forze dell'ordine devono presidiare gli ingressi alla zona impedendo l'accesso agli ambulanti fin dal primo mattino, come stiamo chiedendo da mesi e come ho ribadito nel mio intervento in consiglio comunale a fine gennaio. Domenica scorsa è stato fatto, perché oggi no? Bisogna inoltre sequestrare la merce di questi ambulanti, non semplicemente invitarli ad allontanarsi". (com)