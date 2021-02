Liberia: epidemia di ebola, presidente Weah mette in allerta le agenzie sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Liberia ha messo in allerta le agenzie sanitarie del Paese per i nuovi casi di ebola segnalati nella vicina Guinea. Lo ha annunciato oggi il presidente George Weah. “L'istruzione del presidente ha lo scopo di garantire che la Liberia agisca in modo proattivo per evitare qualsiasi situazione epidemica del tipo di quella a cui il Paese ha assistito nel 2014”, si legge in un comunicato stampa. L’allarme giunge il giorno dopo che il ministro della Salute guineano Remy Lamah ha riferito che quattro persone sono morte dopo aver contratto l’ebola nella città di Gouecke, vicino al confine nord-orientale della Liberia. Dal 2014 al 2016 la Liberia, insieme alla Guinea, ha conosciuto la peggiore epidemia di ebola mai avvenuta nella storia, nella quale morirono più di 4.800 persone.(Res)