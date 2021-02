San Valentino: Coldiretti, in 100mila a tavola in agriturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 100mila gli innamorati che hanno scelto di mangiare in agriturismo nel fine settimana di San Valentino che ha fatto registrare un vero e proprio boom di prenotazioni per passare qualche ora in campagna lontani dall’affollamento della città e dallo stress da pandemia. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sulle strutture agrituristiche di Campagna Amica sulle quali ha comunque pesato la chiusura di oltre 11mila strutture fuori dalle zone tra le quali Trentino Alto Adige e Toscana che sono a livello regionale le regioni più rilevanti per l’attività agrituristica. In molti peraltro – sottolinea la Coldiretti in una nota - hanno scelto di fare una breve fuga di amore con pernottamento per l’intero weekend o per il solo pranzo nell’impossibilità di fermarsi a tavola solo per tradizionale cena romantica. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una boccata d’ossigeno importante per gli agriturismi italiani che sono stati il settore più colpito dalla pandemia che ha messo a rischio – sottolinea Coldiretti –un sistema di servizi, ospitalità e agri ristorazione leader a livello mondiale che può contare su 24576 strutture con 493319 posti a tavola e 285027 posti letto e che prima della pandemia realizzava un fatturato annuo di 1,5 miliardi di euro grazie a poco più di 14 milioni di presenze, delle quali ben 8,2 milioni provenienti dall’estero. (segue) (Com)