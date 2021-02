San Valentino: Coldiretti, in 100mila a tavola in agriturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agriturismi, spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse – sottolinea l'associazione – i luoghi più sicuri perché è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Per questo il prossimo passo deve essere la possibilità in zona gialla di apertura serale anche alla luce del progredire delle vaccinazioni e delle importanti misure di sicurezza adottata, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso. La possibilità di apertura serale a cena – conclude la Coldiretti – vale l’80 per cento del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi. (Com)