Covid: al via vaccini Astrazeneca nel Lazio per forze dell'ordine, circa 820 al giorno

- Prefettura di Roma e Regione Lazio insieme per le prime vaccinazioni Astrazeneca a operatori under 55 di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Da domani arriveranno oltre 800 dosi giornaliere, in aumento nei prossimi giorni per agenti di polizie locali, in 5 hub della provincia. L'avvio della campagna è stato coordinato in una serie di riunioni presiedute dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Gli hub individuati sono: il punto vaccinale alla lunga sosta di Fiumicino (400 vaccini al giorno), Santa Severa (60 vaccini al giorno), Valmontone hospital (100 vaccini al giorno), Guidonia (200 vaccini al giorno), Villa Albani ad Anzio (60 vaccini al giorno). Circa 820 vaccini al giorno, destinati ad aumentare già dai prossimi giorni anche per le esigenze delle polizie locali, che testimoniano lo sforzo importante che si sta facendo per dimostrare vicinanza a chi, tutti i giorni, opera in prima linea contro il virus al fianco degli operatori sanitari. (Rer)