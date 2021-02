Afghanistan: Stoltenberg, Nato si trova di fronte a scelte difficile su ritiro truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Nato si trova di fronte a una scelta difficile se ritirare o meno le truppe dall'Afghanistan, con il ritiro che potrebbe portare a un ritorno di massa dei terroristi. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando oggi al quotidiano tedesco "Welt am Sonntag". "Possiamo restare e continuare l'impegno militare. Oppure possiamo lasciare l'Afghanistan e rischiare che il Paese si trasformi di nuovo in un rifugio sicuro per i terroristi. Non c'è una scelta facile", ha dichiarato Stoltenberg. Il segretario generale della Nato ha osservato che il movimento estremista dei talebani ha fallito la sua promessa di ridurre le violenze e tagliare i rapporti con i gruppi terroristici. Per Stoltenberg persiste nel Paese un "livello inaccettabile" di violenza da parte del movimento radicale contro gruppi come operatori sanitari e giornalisti. Allo stesso tempo, Stoltenberg ha affermato che nessun membro della Nato vuole restare in Afghanistan "più del necessario". "I prossimi giorni e settimane sono importanti. Il primo incontro dei ministri della Difesa della Nato con la nuova amministrazione statunitense è vicino e mi aspetto che gli alleati deliberino intensamente sul futuro della presenza della Nato in Afghanistan", ha dichiarato Stoltenberg.