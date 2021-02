Afghanistan: Stoltenberg, Nato si trova di fronte a scelte difficile su ritiro truppe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente Nato è presente in Afghanistan dal 2003 come parte della coalizione internazionale su mandato dell'Onu nota come International Security Assistance Force (Isaf). Nel 2015 l'Isaf è stata sostituita dalla missione Resolute Support Mission con mandato incentrato principalmente sull’addestramento e l’assistenza delle forze di sicurezza afgane. A partire dallo scorso agosto, la missione comprendeva circa 10 mila membri del personale di 36 paesi Nato e partner. Negli ultimi mesi i talebani hanno lanciato grandi offensive intorno a grandi città come Kandahar e Lashkar Gah, e sono stati accusati dai governi afghano e statunitense di essere responsabili di un'ondata di omicidi di membri della società civile. L'accordo Usa-talebani ha consentito anche l'apertura dei negoziati di pace tra talebani e Kabul, iniziati a settembre a Doha, ma che non hanno ancora prodotto risultati concreti. (Geb)