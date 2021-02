Lavoro: Bombardieri, ad Orlando chiesto blocco licenziamenti e proroga ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo in fila quello che secondo noi sono le emergenze: blocco licenziamenti senza possibilità di scelta e chiesto la proroga degli ammortizzatori sociali, specificando che serve farlo attraverso il programma Sure". Lo ha detto il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro in videoconferenza con il neo ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Abbiamo apprezzato che il ministro appena insediato abbia deciso di riunire i sindacati, era un modo per ascoltare le nostre priorità, è abbiamo apprezzato il gesto e la sensibilità", ha spiegato. "Non basta - ha continuato Bombardieri -. Abbiamo la necessità di affrontare una riforma degli ammortizzatori senza cambiare le regole in corso. Abbiamo poi sottolineato la necessità di politiche attive, qualificazione professionale, rafforzare i centri per l'impiego e recuperare i navigator. Tra le emergenza anche il lavoro al sud", ha sottolineato il segretario Uil.(Rin)