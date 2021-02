Ex Ilva: Labriola (FI), chiarezza su percorso che si intende assumere per tutale salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar di Lecce ha disposto che l'area a caldo dell'Ex Ilva, oggi Arcelor Mittal entro 60 giorni venga spenta perché è fonte di inquinamento. La sentenza del Tar di Lecce non è una doccia fredda ma la dimostrazione plastica che nulla è stato fatto in tutto questo anno, nonostante l'infinità di decreti, di sentenze per i cittadini di Taranto che ancora oggi dopo 13 anni continuano a subire una gestione scellerata". Lo dichiara Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "La sentenza del Tar - aggiunge - non è detto che venga rispettata, ovvero, negli anni molte sentenze hanno cercato di fare ciò che la politica non è mai riuscita a fare. Al ministro Giorgetti e al premier Draghi chiediamo con forza un coinvolgimento immediato di tutto il comparto, trasparenza su quanto è stato fatto finora e chiarezza sul percorso che si intende proseguire. Oggi, con le risorse del Recovery Fund, non è più neanche una questione economica ma una questione politica, su come voler garantire la salute dei cittadini. Interrogherò i Ministri interessati al più presto - conclude Labriola - per capire come si intende procedere su una crisi industriale sanitaria ed economica che si trascina da molti anni".(Com)