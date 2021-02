Covid: Raggi, grazie a polizia locale per controlli, appello ai romani "rispettare regole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook, ricorda le operazioni di controllo svolte oggi dalla polizia locale in città e a seguito dei quali sono state multate 40 persone, un ragazzo è stato denunciato e un circolo culturale nel rione Monti è stato chiuso e sanzionato. "Il mio grazie - scrive Raggi - va alle donne e agli uomini della polizia locale di Roma Capitale per il loro impegno. Un appello ai cittadini: continuiamo a rispettare le regole". (Rer)