© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio elettorale catalano sta valutando la possibilità di estendere di un'ora, fino alle 21, il voto per il rinnovo del Parlamento catalano in alcuni seggi di Barcellona in cui la giornata elettorale è iniziata con un'ora di ritardo. Lo ha confermato il consigliere per le relazioni esterne della Generalitat, Bernat Solé. (Spm)