Trasporto aereo: ministro russo Saveljev, riavviato solo il 12 per cento dei voli internazionali pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera russa Aeroflot è stata in grado di riavviare solo il 12 per cento dei voli internazionali operati prima che fossero messi a terra a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha detto oggi il ministro dei Trasporti russo, Vitalj Saveljev. “Abbiamo fatto progressi nel rilanciare i viaggi aerei interni ma, per quanto riguarda Aeroflot, il traffico internazionale è stato ripristinato solo al 12 per cento perché l'Europa è ancora chiusa”, ha detto Saveljev al canale “Rossija 1”.(Rum)