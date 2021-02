Arabia Saudita-Yemen: coalizione saudita abbatte due droni esplosivi lanciati da ribelli Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come annunciato lo scorso 12 febbraio dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a partire dal 16 febbraio gli Stati Uniti revocheranno la designazione del movimento sciita yemenita Ansar Allah, anche noto come Houthi, come Organizzazione terroristica straniera (Fto) ai sensi dell'Immigration and Nationality Act e come Gruppo terroristico specificamente designato (Sdgt) ai sensi dell'Ordine esecutivo (Eo) 13224. Ad oggi non vi è stata altra risposta ufficiale da Riad. Tuttavia, oggi il rappresentante permanente dell’Arabia Saudita alle Nazioni Unite Abdallah al Mouallimi in un’intervista rilasciata ad “Asharq News” ha dichiarato che Riad continuerà a trattare i ribelli sciiti Houthi dello Yemen come un'organizzazione terroristica nonostante la decisione degli Stati Uniti di revocare la designazione del gruppo. "Nonostante la decisione di Washington, tratteremo ancora con la milizia Houthi come organizzazione terroristica e affronteremo le sue minacce con un'azione militare", ha dichiarato il diplomatico saudita. (segue) (Res)