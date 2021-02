Messico: da domani vaccinazione degli anziani, arrivate 870 mila dosi di vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate oggi in Messico 870 mila dosi di vaccino contro il coronavirus dell’Università di Oxford e della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. La fornitura, la più grande ricevuta finora dal Paese latinoamericano, è giunta da Mumbai: il vaccino è stato prodotto, infatti, dall’azienda indiana Serum Institute of India (Sii). Si tratta del primo lotto di un più ampio contratto che il ministero della Sanità messicano, per il tramite dei Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (Birmex), ha recentemente concluso col produttore indiano: due milioni e 30 mila dosi. Sono in corso, inoltre, gli acquisti di 12 milioni di dosi del vaccino Sputnik V del Centro russo Gamaleja e di dieci milioni di dosi di quello della compagnia cinese Sinovac. Tra febbraio e maggio dovrebbero arrivare, salvo problemi di produzione, più di 24 milioni di vaccini, secondo un comunicato congiunto del ministero degli Esteri e dell’Istituto della sicurezza sociale messicana (Imss). (segue) (Mec)