Messico: da domani vaccinazione degli anziani, arrivate 870 mila dosi di vaccino AstraZeneca (2)

- Alla cerimonia di consegna, all’aeroporto Benito Juarez di Città del Messico, erano presenti il sottosegretario agli Esteri Marcelo Ebrard Casaubon, il direttore generale di Birmex Pedro Zenteno Santaella e l’ambasciatore indiano Manpreet Vohra. Dalle strutture di Birmex, nello Stato del Messico, i vaccini saranno distribuiti in 1.181 siti di somministrazione, attraverso otto rotte aeree e sette terrestri, come previsto dal piano vaccinale nazionale. Anche il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, in una conferenza stampa tenuta nel Palazzo del Governo di Oaxaca, ha salutato l’arrivo dei vaccini e ha detto che “non smetteranno di arrivare affinché il Piano nazionale vaccinazioni non si fermi”. (segue) (Mec)