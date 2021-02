Messico: da domani vaccinazione degli anziani, arrivate 870 mila dosi di vaccino AstraZeneca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez Obrador ha annunciato che la campagna nazionale di vaccinazione degli anziani, ovvero gli ultrasessantenni, prenderà il via domani simultaneamente nei 31 Stati e nella capitale, cominciando con i 330 comuni più poveri. Il capo dell’esecutivo ha affermato che l’obiettivo è vaccinare 15 milioni di anziani entro la metà di aprile.“La preferenza è stata data agli anziani perché vaccinarli garantisce una diminuzione dell’80 per cento dei decessi per Covid”, ha spiegato. Il presidente ha aggiunto che la vaccinazione degli operatori sanitari sta procedendo bene e che la maggior parte del personale che lavora negli ospedali Covid ha ricevuto la prima dose. Per completare la vaccinazione di questo gruppo saranno utilizzati i vaccini Pfizer attesi per martedì 16 febbraio. Un lotto successivo sarà utilizzato per vaccinare le persone di età superiore a 60 anni. (Mec)