Cina-Usa: ambasciata cinese replica a Sullivan accusando Washington di aver danneggiato Oms (5)

- La missione a Wuhan non ha cambiato radicalmente il quadro della pandemia. Peter Ben Embarek, che ha guidato il gruppo di esperti indipendenti nella visita di quasi un mese a Wuhan, ha detto che la possibilità che il virus sia uscito da un laboratorio – ipotesi alla base di teorie del complotto – è estremamente improbabile e tale da non richiedere ulteriori studi. "Il team sta esaminando quattro ipotesi: trasmissione diretta animale-uomo; virus che si trasmette all'uomo attraverso l'ospite intermedio; trasmissione legata al percorso di alimenti congelati; trasmissione correlata a un laboratorio. Dobbiamo continuare a indagare sui casi iniziali, esaminare campioni di sangue e notizie sui contagi in altri luoghi e Paesi. Dobbiamo condurre più indagini su alcuni animali che potrebbero aver trasmesso il virus, in particolare i pipistrelli, non solo in Cina ma anche in altre parti del mondo", ha sintetizzato. (Cip)