Trasporti: Lega, bene modifica art. 78 codice strada, è nostra proposta

- I senatori della Lega Simona Pergreffi, Maurizio Campari, Stefano Corti e Gianfranco Rufa, componenti della commissione Trasporti a Palazzo Madama, esprimono soddisfazione per la modifica che il ministero dei Trasporti ha apportato all’articolo 78 del Codice della Strada che disciplina l’aggiornamento della carta di circolazione e per il quale non è più necessaria la visita ed il relativo collaudo presso la Motorizzazione Civile. In particolare, si legge in una nota, "viste le croniche carenze di personale, fortissimi ritardi si erano registrati per le verifiche sui serbatoi di contenimento GPL dei veicoli a motore. La Lega, consapevole delle difficoltà di molte sedi locali e per consentire di liberare personale oberato e destinabile a sopperire le mancanze di organico, aveva dunque avanzato la proposta - ora ricalcata dalla modifica ministeriale – di prevedere l’aggiornamento della carta di circolazione mediante collegamento al Sistema Informativo della Motorizzazione, da completarsi poi presso una rete di officine accreditate dalla stessa Motorizzazione", spiegano i senatori. (segue) (Com)