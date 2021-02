Trasporti: Lega, bene modifica art. 78 codice strada, è nostra proposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega - continuano - da tempo, aveva proposto e sottoposto al precedente governo di agire in questa direzione, senza però ottenere alcuna risposta; appare dunque evidente la volontà di non accettare nostri contributi solo per partito preso, salvo poi inserirli nei provvedimenti ministeriali ed intestarsene la paternità. La Lega non cerca applausi o approvazioni: il nostro interesse è legato al benessere dei cittadini ed alla semplificazione della loro vita”, concludono i senatori della Lega. (Com)