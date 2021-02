Governo: Fratoianni, proposto a SI di non votare fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettavamo di meglio di un 'governo dei migliori' con così tanta destra, con la sinistra stretta ai margini seppur rappresentata da persone che stimiamo. Per questo ho proposto a Sinistra Italiana di non accordare la fiducia a questo governo". Queste le parole su Facebook del segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Una scelta nel merito, non pregiudiziale - specifica - che guarda al dopo Draghi. Il fronte progressista deve imparare in Italia a dialogare tra diversi, dandosi l’opportunità di ricostruire un progetto politico che riprenda il cammino interrotto". "Attendo - conclude - le decisioni dei compagni e delle compagne dell’assemblea". (Rin)