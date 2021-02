Governo: Giacomoni (FI), è autorevole per chiedere a italiani di investire in Fondo sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Governo Draghi avrà l'autorevolezza e la credibilità necessarie per lanciare un appello agli italiani: 'Diventate azionisti del vostro futuro, investendo parte dei vostri risparmi nel Fondo Sovrano Italiano che sosterrà le nostre imprese trasformandole da prede a predatrici'". Così su "MF" il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza di Cassa depositi e prestiti. "Finalmente – prosegue – potremo contare sulla possibilità che Patrimonio Destinato, dopo la sua prima fase di attuazione, si trasformi in un Fondo Sovrano o "Fondo dei Fondi", raccogliendo anche il risparmio privato, così come prevedeva un emendamento a mia prima firma approvato durante l'esame del Decreto Rilancio". Giacomoni sottolinea come "l'istituzione di un fondo sovrano o un 'fondo dei fondi' è una proposta che Forza Italia ha inserito nel piano sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, che abbiamo consegnato al Presidente Draghi, nel corso delle recenti consultazioni. Questo intervento di carattere strutturale mette in sinergia i due punti di forza della nostra economia: il risparmio delle famiglie e la creatività delle nostre imprese. Questo può concretizzarsi – continua – proprio attraverso la piena operatività del Fondo Sovrano, pubblico-privato italiano che ho in mente, gestito da Cdp, ma con il massimo coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie italiane". (segue) (Rin)