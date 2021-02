Governo: Giacomoni (FI), è autorevole per chiedere a italiani di investire in Fondo sovrano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Fondo - continua Giacomoni - in cui possano confluire risorse pubbliche (per esempio parte delle risorse del Recovery Fund) e private (come il risparmio raccolto su base volontaria, attraverso forme di incentivazione fiscale): stiamo parlando di risorse ingenti, anche ipotizzando di riuscire a coinvolgere solo una piccola percentuale (10 per cento) di quei 4.400 miliardi di risparmio italiano investiti in beni mobili o liquidi sui conti correnti. Oltre 400 mld – conclude l'esponente azzurro – da investire nel tessuto produttivo italiano. Questo Fondo potrà orientare il risparmio nell'economia reale, ossia verso una maggiore patrimonializzazione delle nostre imprese, rendendole così più resilienti ed in grado di competere sui mercati internazionali", conclude. (Rin)