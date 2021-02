Aerospazio: sonda emiratina Hope invia prima immagine ravvicinata da Marte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 luglio 2020, due giorni dopo il suo lancio nello spazio, Hope ha rilasciato un'immagine del pianeta catturata dal suo star tracker, una telecamera di navigazione a bassa risoluzione. La seconda foto, che la sonda ha scattato a 135 milioni di chilometri da Marte, è stata pubblicata il 3 dicembre. Il 7 dicembre è stata rilasciata una terza immagine per celebrare i cento milioni di chilometri percorsi dalla sonda. La navicella è stata costruita dagli ingegneri del Mohammed bin Rashid Space Center, in collaborazione con tre università statunitensi. Un razzo giapponese ha trasportato Hope nello spazio il 20 luglio 2020, seguito da un viaggio in solitaria di 493,5 milioni di chilometri con rotta verso Marte. (segue) (Res)