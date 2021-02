Aerospazio: sonda emiratina Hope invia prima immagine ravvicinata da Marte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veicolo spaziale rimarrà in un'orbita di trasferimento per i prossimi due mesi, durante i quali il controllo della missione testerà e calibrerà i suoi sottosistemi e strumenti. Hope passerà quindi all'orbita scientifica, dove rimarrà per due anni terrestri – forse quattro anni se la missione verrà estesa – per acquisire dati sull'atmosfera superiore e inferiore del pianeta Marte. Secondo gli esperti, il posizionamento strategico della sonda in orbita offrirà agli scienziati una vista unica del pianeta. Attualmente la sonda Hope si trova su un'orbita ellittica tra 22 mila chilometri e 44 mila chilometri, che le consente di catturare il tempo e le condizioni atmosferiche di Marte per tutto il giorno. Il posizionamento orbitale delle precedenti missioni su Marte limitava i veicoli spaziali solo a determinati orari. (segue) (Res)