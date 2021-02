Governo: parlamentari M5s Cabras e Criucioli, voteremo no alla fiducia a esecutivo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del M5s Pino Cabras (deputato) e Mattia Crucioli (senatore) hanno annunciato a Radio Popolare di votare no alla fiducia al governo Draghi. "Io non ci sto - spiega Cabras - Voterò 'No' alla fiducia al governo Draghi. Un appoggio a Draghi è qualcosa che non può trovare una mediazione. Sarà un "No" convinto. Il Movimento è in grandissima crisi. La nostra scelta è per l'opposizione. Vorremmo trascinare l'intero Movimento in questa scelta, chiedendo anche i ritirare i ministri. Ma questa sarà una scelta difficile da far passare per una dirigenza che ha accettato passivamente tutti i passaggi che ci hanno portato a questa capitolazione. Ci siamo venduti per un piatto di lenticchie. Se non si troverà un accordo tra di noi, il Movimento 5 Stelle si spaccherà. E non escludo che possiamo essere perfino la maggioranza contrari a Draghi". Anche il senatore Crucioli non ha intenzione di sostenere l'esecutivo presieduto dall'ex presidente della Bce. "Io voterò sicuramente 'No' - rimarca - In questo momento in cui ci sono problemi gravissimi nel Paese, l'eventuale espulsione dal Movimento è l'ultima delle mie preoccupazioni. Se non saremo tutti a opporci, spero almeno che ci sia un gruppo tale da fare un'opposizione organizzata, anche eventualmente nelle forme di un altro gruppo parlamentare. O anche, se ci saranno i numeri e la possibilità di utilizzare un simbolo, anche formare un'alternativa. Una mediazione tra noi si Draghi è molto difficile". (com)