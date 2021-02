Sport: a Roma il 10 aprile la Formula E, Raggi "città si conferma al centro di grandi eventi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna all'Eur il 10 aprile la Formula E, il campionato mondiale delle vetture monoposto elettriche molto amato dai romani. "Roma si conferma al centro dei grandi eventi internazionali - scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi -. La conferma dell'edizione 2021 del Rome E-prix significa molto per la nostra città, unica metropoli che figura nel calendario del campionato. Gli uffici di Roma Capitale stanno lavorando da tempo con gli organizzatori e tutti i soggetti coinvolti per predisporre i possibili scenari in base all'evoluzione della pandemia. Non si tratta solo di un grande evento - sottolinea Raggi - ma di un investimento per la città. La Formula E, infatti, in accordo con l'amministrazione cittadina, interviene sul territorio lasciando in eredità opere di riqualificazione. Quest'anno i lavori comprenderanno la riasfaltatura di gran parte del manto stradale coinvolto e la ristrutturazione di una parte della zona di particolare pregio storico-architettonico: è il marciapiede di via Murri, che costeggia il parco del Ninfeo. Il nuovo tracciato, che intorno al Palazzo della Civiltà italiana, è frutto anche di un positivo confronto con residenti, aziende e operatori commerciali dell'Eur, e prevede un coinvolgimento più superficiale di via Cristoforo Colombo: questo - conclude la sindaca - permetterà di minimizzare quanto più possibile l'impatto sulla mobilità cittadina". (Rer)