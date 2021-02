© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sta bene che Ricciardi, consulente di un ministro dica: 'secondo me bisogna chiudere, ne parlerò col ministro'. Questo non va bene, prima di terrorizzare 60 milioni di italiani, prima si parla col presidente del Consiglio". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. (Rin)