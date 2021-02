© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono contento della squadra, come Lega non avevamo chiesto nomi. Avevamo chiesto ministeri dedicati di Disabilità e Turismo, poi abbiamo lo Sviluppo Economico". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a “In Mezz’ora in più” su Rai3, aggiungendo che i ministri sono stati "scelti dal prof. Draghi in totale autonomia". (Rin)