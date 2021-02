Myanmar: colpo di stato, continuano le proteste con migliaia di manifestanti in diverse città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone hanno manifestato oggi sulle strade del Myanmar contro il colpo di stato militare. È stato il nono giorno di protesta, con manifestazioni a Yangon, la città più grande, a Naypyidaw, la capitale, e in altri centri, da Mandalay a Tavoy a Waimaw. Molti dei manifestanti portavano cartelli con l’immagine della consigliera di Stato, Aung San Suu Kyi, che si trova agli arresti e di cui chiedevano la liberazione. La popolazione, inoltre, si è organizzata con gruppi di sorveglianza per cercare di impedire gli arresti, che vengono effettuati soprattutto di notte e da agenti di polizia in borghese. Secondo l’Associazione di assistenza per i prigionieri politici, sono più di 380 le persone arrestate. La giunta militare ha emesso mandati di arresto per gli attivisti democratici che sostengono le proteste e avvertito l’opinione pubblica di non ospitare gli attivisti fuggitivi. Le forze armate stanno dando la caccia, in particolare, a sette attivisti, tra i quali Min Ko Naing, già in prima linea nelle proteste del 1988. (segue) (Inn)