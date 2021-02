Myanmar: colpo di stato, continuano le proteste con migliaia di manifestanti in diverse città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta continua a resistere alle condanne internazionali. Il 12 febbraio si è tenuta la 29ma sessione speciale del Consiglio per i diritti umani sulle implicazioni della crisi in Myanmar per i diritti umani. Il relatore speciale, Tom Andrews, ha dichiarato che ciò che è avvenuto in Myanmar il primo febbraio è “un atto oltraggioso e illegale: un colpo di stato contro un governo debitamente eletto” e le Nazioni Unite e tutti gli Stati membri devono agire e chiedere alla giunta militare birmana di rilasciare incondizionatamente tutti coloro che sono stati arrestati, porre fine alle persecuzioni, dimettersi e acconsentire alle riforme. (segue) (Inn)