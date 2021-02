Governo: Salvini, non chiederò dimissioni Speranza e Lamorgese, voglio costruire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non chiederò le dimissioni di Speranza o di Lamorgese, "ho voglia di costruire". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a "Mezz'ora in più", su Rai3, alla domanda se chiederà le dimissioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, per la gestione della pandemia o del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, il leader leghista ha chiesto però un "cambio di passo": "Non è possibile che l'anno scorso siano triplicati gli sbarchi irregolari in Italia". Per Salvini si possono "difendere gli interessi nazionali indipendentemente dai decreti vigenti", in riferimento ai cosiddetti decreti Sicurezza superati dall'ultimo governo Conte.(Rin)