Covid: Macron, vaccini russo e cinese cruciali per sconfiggere la pandemia

- Il vaccino russo Sputnik V e il cinese Sinovac dovrebbero svolgere un ruolo più importante in uno sforzo globale coordinato per sconfiggere la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron. “Dovremmo lavorare con cinesi e russi in modo che i vaccini diventino parte di questo grande sforzo multilaterale”, ha detto Macron in un’intervista al settimanale “Journal du Dimanche”. Il capo dell’Eliseo ha paragonato l'emergere di ceppi mutati a una “pandemia all'interno della pandemia” e ha avvertito che il mondo sta vivendo una corsa contro il tempo per contenere le varianti del virus prima che "sfuggano" al nostro controllo. “Dobbiamo ancora intensificare gli sforzi perché ogni settimana conta”, ha detto il presidente francese. (Frp)