- "Mi dà fastidio considerare l'immigrato come oggetto. Sono persone e quelle che sono regolari, e sono più di 5 milioni, sono miei fratelli e e sorelle. Questa immigrazione è fattore positivo. Penso che su questo con Draghi saremo in perfetta sintonia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. (Rin)