© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbassare tasse esistenti a partire dall'Irpef, e non aggiungere tasse come patrimoniali e aumentare Imu. Questo già mi basta dal governo Draghi. Vorrei anche aumentare a 100mila euro il tetto della flat tax, sarebbe un bel successo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. (Rin)