- L'unificazione con Forza Italia nel Ppe? Non c'è nulla di simile all'ordine del giorno. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3. "L'obiettivo mio - ha aggiunto - è portare l'Europa su posizioni italiane, fare l'interesse nazionale italiano in Ue". (Rin)