Egitto: società Ctp investirà fino a 600 milioni di dollari in cinque per lo sviluppo di parchi industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Ctp, azienda europea specializzata nella costruzione di parchi industriali e centri logistici, ha annunciato investimenti fino a 600 milioni di dollari in Egitto entro un periodo di cinque anni. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. La notizia è stata diramata dopo un incontro tra il primo ministro egiziano Mustafa Madbouly, e Remon Vos, amministratore delegato e fondatore di Ctp, avvenuto ieri sera. Foss ha affermato che la sua azienda intende avviare investimenti a lungo termine in Egitto stimati da 300 a 600 milioni di dollari entro cinque anni attraverso la creazione di due complessi commerciali al Cairo che forniranno 14.000 opportunità di lavoro diretto. L'azienda si avvale dei suoi 22 anni di esperienza in Europa nel campo dell’industria e dello sviluppo del settore della logistica. Il progetto, che l'azienda chiede di realizzare in Egitto, comprende il principale centro logistico del Cairo, oltre a centri di ricerca e sperimentazione, e aree per lo sviluppo industriale. Il progetto comprenderà anche un'area per le piccole imprese e industrie oltre alla realizzazione di magazzini per la logistica e le consegue di prodotti. Il primo ministro egiziano ha incaricato l'Autorità generale per gli investimenti e le Zone Franche (Gafi) di completare le discussioni con Ctp per studiare il modello di business più appropriato per l'attuazione del progetto. Questi includono la proposta di partnership con il governo e la presentazione di quanto concordato con l'azienda.(Cae)