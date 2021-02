Perù: Oscar Ugarte Ubilluz è il nuovo ministro della Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oscar Ugarte Ubilluz ha giurato ieri come nuovo ministro della Sanità del Perù. La cerimonia del giuramento è stata amministrata dal presidente della Repubblica, Francisco Sagasti. Ugarte, medico, 76 anni, ha già ricoperto lo stesso incarico dal 2008 al 2011, sotto la presidenza di Alan Garcia Perez. Laurea all’Università Nazionale Maggiore di San Marco (Unmsm) di Lima, master in Gestione delle politiche pubbliche all'Università di Barcellona (Spagna), Ugarte è stato anche consulente per il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e docente di sanità pubblica presso l'Università di San Martino de Porres (Usmp) di Santa Anita. L’insediamento di Ugarte è coinciso con l’arrivo di 700 mila dosi di vaccino Sinopharm, in aggiunta alle 300 mila arrivate la scorsa settimana. (segue) (Brb)