Puglia: Bordo (Pd), Emiliano chiarisca ambiti, valori e connotazione della coalizione

- Per il vicecapogruppo dem alla Camera, Michele Bordo, "quello che sta avvenendo a Foggia, con il passaggio di quattro consiglieri comunali della destra nel gruppo 'Popolari Pugliesi', è per noi inaccettabile. Ancor più grave è che questa operazione di bieco trasformismo, sia stata favorita da un assessore regionale eletto pochi mesi fa nel centrosinistra. Per il Pd si pone un problema politico enorme sulla coerenza e la credibilità dell’intera coalizione che governa la Puglia. Ed è innanzitutto il Presidente Michele Emiliano, anche a seguito di alcune nomine nel suo staff inopportune e molto chiacchierate, a dover chiarire l’ambito, i valori e la connotazione dell’alleanza che lo sostiene". Per i deputato dem "va bene il rafforzamento della coalizione, ma non possiamo consentire che ci entri chiunque, come se fossimo al mercato". (segue) (Com)