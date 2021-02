Puglia: Bordo (Pd), Emiliano chiarisca ambiti, valori e connotazione della coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto ci riguarda, una cosa è certa - prosegue Bordo-: siamo assolutamente alternativi al sindaco Landella e alla sua amministrazione. A differenza di quanto sostenuto dall’assessore Stea, per il PD la destra che governa al comune di Foggia prima va a casa e meglio è per i cittadini. Qualcuno alla regione deve essersi confuso: l'alleanza di salvezza nazionale per affrontare le emergenze del Paese è stata fatta a Roma non a Bari o a Foggia. In Puglia tutti, coalizione e presidente, abbiamo invece il dovere della chiarezza degli obiettivi e della coerenza dei valori. Diversamente - conclude - rischia di aumentare sempre di più il distacco tra i cittadini e la politica”. (Com)