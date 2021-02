Giustizia: Mulè (FI), processo deve essere equo, troveremo sintesi in Parlamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella nostra carta di identità alla voce segni particolari c'è scritto garantisti. Non si ammaina quella bandiera nel nome di nessuna emergenza. Continuiamo a sostenere che i disastri prodotti dal 'fine prescrizione mai' sono quelli che riguardano i processi infiniti e quindi la giustizia negata". Lo ha detto Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ospite ad Agenda su Skytg24. "I ritardi dei processi civili - aggiungono - incidono per due punti di Pil, circa 34 miliardi di euro all'anno. Occorre agire rapidamente e in profondità per togliere questi totem ideologici che portano soltanto a vite rovinate, aziende fallite, operai in strada. Dobbiamo iniziare da queste priorità per dare certezza al diritto e certezze alle imprese che vogliono investire in questo Paese. Al momento la giustizia è paralizzata e questo vulnus va sanato: il processo deve essere equo e sono sicuro che troveremo una sintesi in Parlamento", conclude.(Rin)